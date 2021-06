Medici Senza Frontiere | altro attacco Perdono la vita una coordinatrice spagnola e due dipendenti

(Di sabato 26 giugno 2021)all’organizzazione: in Etiopialatre operatori. Sconosciuti i motivi del pluriomicidio. Un nuovoin Etiopia. L’organizzazione umanitaria ha denunciato la morte di tre suoi componenti in viaggio per il Paese. Ancora non sono emerse possibili motivazioni per l’avvenuto. Il cordoglio dell’ong. Con queste paroleha voluto annunciare al mondo la notizia ed esprimere il ...

Advertising

matteosalvinimi : Grazie alla Raggi ed alla sua incapacità di tenere pulita la Città, anche in “zona bianca” sarà emergenza sanitaria… - FontanaPres : Chiude il Reparto di Rianimazione Covid all’Ospedale San Carlo di Milano Un grande grazie a tutto il personale san… - LaStampa : Tre operatori di “Medici senza Frontiere” uccisi nel Tigray: tra loro la coordinatrice spagnola dell’emergenza - davidzuellig : RT @matteosalvinimi: Grazie alla Raggi ed alla sua incapacità di tenere pulita la Città, anche in “zona bianca” sarà emergenza sanitaria se… - Sulserio1 : RT @JohannesBuckler: Medici Senza Frontiere riporta che “quasi il 70% delle 106 strutture sanitarie sono state saccheggiate. Più del 30%… -

Ultime Notizie dalla rete : Medici Senza

... si tornerà a poter usciremascherina (ma si dovrà utilizzare negli ambienti chiusi) ma il vaccino, almeno per ora e come sottolineato a livello mondiale dalla quasi totalità die ......atti di microcriminalità (come in piazza dei Mercanti) o per la presenza costante di persone... uscite congiunte con unità di strada evolontari, raccordo con strutture di accoglienza e ...La stima fatta dall’assessore regionale Simone Bezzini parla di 200 dottori "Il problema della carenza è strutturale, ma il servizio è comunque garantito" ...La guardia medica turistica non è stata soppressa. Il fatto è che non si trovano medici da destinare al servizio. L’Area Vasta 1 interviene per fare chiarezza in seguito a quanto affermato dal preside ...