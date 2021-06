Mazzette per evitare il pignoramento, arresto legittimo (Di sabato 26 giugno 2021) “Nessuna violazione dei canoni dell’arresto, legittima la procedura del giudice per Dario Generoso Mercurio”, il 32enne che a febbraio scorso fu scoperto con una mazzetta per bloccare il pignoramento di cinque immobili. Lo ha deciso la Corte di Cassazione annullando senza rinvio l’ordinanza impugnata “dichiarando legittimo l’arresto” “Scoperto in flagranza di reato di induzione indebita, commesso in concorso con l’avvocato Rosario Carleo e l’ingegnere Sabato Cuozzo, rispettivamente nominati custode giudiziario e consulente tecnico d’ufficio nella procedura esecutiva immobiliare nei confronti di un imprenditore, indotto con ... Leggi su cronachesalerno (Di sabato 26 giugno 2021) “Nessuna violazione dei canoni dell’, legittima la procedura del giudice per Dario Generoso Mercurio”, il 32enne che a febbraio scorso fu scoperto con una mazzetta per bloccare ildi cinque immobili. Lo ha deciso la Corte di Cassazione annullando senza rinvio l’ordinanza impugnata “dichiarandol’” “Scoperto in flagranza di reato di induzione indebita, commesso in concorso con l’avvocato Rosario Carleo e l’ingegnere Sabato Cuozzo, rispettivamente nominati custode giudiziario e consulente tecnico d’ufficio nella procedura esecutiva immobiliare nei confronti di un imprenditore, indotto con ...

