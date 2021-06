Max batte Bottas e Hamilton. Male le Ferrari: Leclerc 7°, Sainz 12° (Di sabato 26 giugno 2021) Max Verstappen continua col vento in poppa. L'olandese e la Red Bull vogliono capitalizzare il grande momento di forma e oggi sulla pista di casa di Zeltweg hanno conquistato la pole position. ... Leggi su gazzetta (Di sabato 26 giugno 2021) Max Verstappen continua col vento in poppa. L'olandese e la Red Bull vogliono capitalizzare il grande momento di forma e oggi sulla pista di casa di Zeltweg hanno conquistato la pole position. ...

Advertising

DavideSottile5 : RT @ItaliaTeam_it: OLEEEEEEEEEEEEE! ???? Sull'erba di Eastbourne Lorenzo Sonego batte Max Purcell 6-1 3-6 6-1 e approda in finale! #ItaliaT… - Robertoro80 : RT @ItaliaTeam_it: OLEEEEEEEEEEEEE! ???? Sull'erba di Eastbourne Lorenzo Sonego batte Max Purcell 6-1 3-6 6-1 e approda in finale! #ItaliaT… - gvisconteo : RT @ItaliaTeam_it: OLEEEEEEEEEEEEE! ???? Sull'erba di Eastbourne Lorenzo Sonego batte Max Purcell 6-1 3-6 6-1 e approda in finale! #ItaliaT… - Bertolca10 : Ancora una volta un grande torneo per Lorenzo #Sonego. A #Eastbourne batte Max Purcell e conquista la sua quarta fi… - Luca80093108 : RT @GeorgeSpalluto: 9^ presenza in finale nel 2021 per l'Italia. #Sonego ???? batte Max Purcell ???? 61 36 61 e si regala la 4^ finale in carr… -