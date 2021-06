Matt Hancock, si dimette il ministro della Salute di Londra dopo le foto del bacio con la sua consulente. Johnson: “Sii orgoglioso” (Di sabato 26 giugno 2021) Il ministro della Salute del Regno Unito, Matt Hancock, 42 anni, si è dimesso dopo la pubblicazione, da parte del tabloid The Sun, delle immagini di un bacio con appassionato abbraccio tra lui e la sua consulente Gina Coladangelo, 43 anni. “L’ultima cosa che voglio è che la mia vita privata distolga l’attenzione dalla concentrazione che ci sta portando fuori da questa crisi”, ha scritto Hancock nella sua lettera di dimissioni indirizzata al premier Boris Johnson. “Devi lasciare l’incarico molto orgoglioso ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 26 giugno 2021) Ildel Regno Unito,, 42 anni, si è dimessola pubblicazione, da parte del tabloid The Sun, delle immagini di uncon appassionato abbraccio tra lui e la suaGina Coladangelo, 43 anni. “L’ultima cosa che voglio è che la mia vita privata distolga l’attenzione dalla concentrazione che ci sta portando fuori da questa crisi”, ha scrittonella sua lettera di dimissioni indirizzata al premier Boris. “Devi lasciare l’incarico molto...

