Mascherine obbligatorie all'aperto in Campania, De Luca firma l'ordinanza: «E divieto di vendita e consumo di alcolici dopo le 22» (Di sabato 26 giugno 2021) Mascherine obbligatorie in Campania anche all'aperto. Alla vigilia dell'entrata in vigore del decreto firmato dal ministro Speranza, il governatore Vincenzo De Luca gioca d'anticipo... Leggi su ilmattino (Di sabato 26 giugno 2021)inanche all'. Alla vigilia dell'entrata in vigore del decretoto dal ministro Speranza, il governatore Vincenzo Degioca d'anticipo...

Advertising

Agenzia_Ansa : In Campania resta obbligatorio l'uso delle mascherine all'aperto 'in ogni situazione in cui non possa essere garant… - zazoomblog : “Mascherine obbligatorie fino al 31 luglio” La regione ha deciso. - #“Mascherine #obbligatorie #luglio” - Mara55607978 : RT @NapoliToday: #Cronaca 'Mascherine obbligatorie all'aperto in Campania quando non è garantito il distanziamento': l'ordinanza di De Luca… - Theskeptical_ : @OrtigiaP @eurallergico @fabius10scudi @MattSDPell @borghi_claudio @AieieBrazov3 Si ottiene l'eliminazione delle ma… - The__RealMarcus : @actarus1070 Quale sarebbe la sintesi? Le mascherine sono quasi sempre obbligatorie anche da vaccinati, e la percen… -