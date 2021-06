Mascherine all’aperto, de Magistris contro De Luca: “Ordinanza illogica e dannosa” (Di sabato 26 giugno 2021) Il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, torna a criticare le decisioni del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca. Ieri il governatore campano ha firmato una nuova Ordinanza, con dispone l’obbligo di indossare la mascherina all’aperto e reintroduce il divieto di asporto di alcolici dopo le 22. Mascherine all’aperto, de Magistris contro De Luca: L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di sabato 26 giugno 2021) Il sindaco di Napoli, Luigi de, torna a criticare le decisioni del presidente della Regione Campania, Vincenzo De. Ieri il governatore campano ha firmato una nuova, con dispone l’obbligo di indossare la mascherinae reintroduce il divieto di asporto di alcolici dopo le 22., deDe: L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

