Masantonio – Sezione Scomparsi: anticipazioni seconda puntata di venerdì 2 luglio 2021 (Di sabato 26 giugno 2021) Masantonio - Sezione Scomparsi - Alessandro Preziosi Masantonio – Sezione Scomparsi vede Alessandro Preziosi nuovamente protagonista della fiction Mediaset, dopo la recente esperienza di Non Mentire: l'attore, per prepararsi a questo nuovo ruolo, impegnativo e per lui molto coinvolgente dal punto di vista emotivo, è ingrassato di circa dieci chili. A dirigerlo Fabio Mollo, già dietro la macchina da presa di Tutto può Succedere e Curon, insieme a Enrico Rosati; ad ideare e scrivere la fiction sono stati, invece, Gianluca Leoncini e Valerio Cilio, già autori di Gomorra.

