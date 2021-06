Marina di Grosseto: turista 79enne rianimata dal bagnino col defibrillatore (Di sabato 26 giugno 2021) La donna, turista proveniente da Milano, è stata poi soccorsa da un medico che è stato calato dall'elicottero Pegaso con il verricello direttamente sulla spiaggia. E' stata trasferita in codice 3 all'ospedale Misericordia di Grosseto L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di sabato 26 giugno 2021) La donna,proveniente da Milano, è stata poi soccorsa da un medico che è stato calato dall'elicottero Pegaso con il verricello direttamente sulla spiaggia. E' stata trasferita in codice 3 all'ospedale Misericordia diL'articolo proviene da Firenze Post.

Ultime Notizie dalla rete : Marina Grosseto Salvata con massaggio cardiaco in spiaggia Marina Grosseto Una donna di 79 anni è stata rianimata e salvata grazie alla rapidità dei soccorsi sulla spiaggia di Marina di Grosseto dopo che ha accusato un malore uscendo dal mare. Le è stato praticato un massaggio cardiaco e applicato il defibrillatore presente alla postazione del bagnino. Sono intervenuti ...

65enne muore in spiaggia a Cagliari, è la quarta vittima in 24 ore Una donna di 79 anni stata rianimata e salvata grazie alla rapidit dei soccorsi sulla spiaggia di Marina di Grosseto dopo che ha accusato un malore uscendo dal mare. Le stato praticato un massaggio ...

Salvata con massaggio cardiaco in spiaggia Marina Grosseto Agenzia ANSA Massaggio cardiaco in spiaggia dopo un malore: 75enne salvata da soccorritori fuori servizio La 79enne è stata rianimata dopo aver accusato un malore uscendo dall'acqua. Dopo le cure di bagnino, soccorritori e medico fuori servizio, è arrivato l'elicottero direttamente sulla spiaggia.

Esce dall'acqua e si sente male: la rianimano Paura sulla spiaggia di Marina di Grosseto per una turista milanese: staffetta per soccorrerla, poi arriva Pegaso e un medico si cala direttamente sull'arenile.

Una donna di 79 anni è stata rianimata e salvata grazie alla rapidità dei soccorsi sulla spiaggia di Marina di Grosseto dopo che ha accusato un malore uscendo dal mare. Le è stato praticato un massaggio cardiaco e applicato il defibrillatore presente alla postazione del bagnino.