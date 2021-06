Marilyn Manson arrestato a Los Angeles | si è consegnato alla polizia

(Di sabato 26 giugno 2021) nei guai. La rockstar shock ha infatti accettato di consegnarsidi Los, in possesso di un mandato di arresto derivante da un episodio verificatosi nel New Hampshire nel 2019. Lo ...

arrestato: i capi di imputazione Il mandato è stato emesso a maggio a Gilford, dopo chenon aveva risposto alle accuse presentate contro di lui in quella giurisdizione., ...I guai legali del cantantesembrano ben lontani dall'avere fine. La rockstar shock ha infatti accettato di consegnarsi alla polizia di Los Angeles, in possesso di un mandato di arresto derivante da un episodio ...Marilyn Manson è finito in manette. Come riporta il Deadline Hollywood la rockstar ha accettato di consegnarsi alla polizia di Los Angeles, in possesso di un mandato di arresto d ...Il cantante avrebbe attaccato e addirittura sparato a un fan che lo riprendeva durante un concerto nel New Hampshire ...