Manchester United | Sancho a un passo | nei prossimi giorni l’accordo col Borussia Dortmund

(Di sabato 26 giugno 2021) Finalmente ci siamo: neiJadonsarà pronto per diventare un nuovo giocatore del. Il giocatore inglese, snobbato fin qui a Euro 2020 da Southgate, è in realtà tra i giocatori più forti del panorama calcistico e illo lascerà andare per incassare una cifra vicina agli 80 milioni di euro. Come riporta ilEvening News, entro due settimane arriverà la firma nero su bianco che metterà fine a una trattativa che dura da mesi. SportFace.

Advertising

forumJuventus : (CDS) Il Manchester United fissa il prezzo per Pogba: 80 milioni di euro. Juve e Psg interessate al francese. ---->… - sportface2016 : #ManchesterUnited, #Sancho a un passo: nei prossimi giorni accordo col Borussia Dortmund - Aysimax2 : @FenerbaheliJac1 Fener Manchester united Real madrid Juventus Bayern Psg - raspa90 : RT @Fiorentinanews: Occhio a #DeLaCruz: 'La #Fiorentina lo contende al #ManchesterUnited' - Fiorentinanews : Occhio a #DeLaCruz: 'La #Fiorentina lo contende al #ManchesterUnited' -

Ultime Notizie dalla rete : Manchester United

TUTTO mercato WEB

Il futuro di Smalling è nelle mani di Jose Mourinho . Lo Special One e il difensore inglese hanno avuto qualche problema di convivenza ale adesso si ritroveranno in giallorosso. Non è escluso che il classe 1989 possa lasciare la capitale, ma secondo quanto riportato dal Daily Mail l'Everton non è un'opzione . Smalling ...I bianconeri potrebbero puntare sull'ex estremo difensore delche possiede anche il passaporto italiano. Si tratterebbe così di una soluzione low - cost considerato che non ...Gli inglesi avrebbero offerto Van de Beek come contropartita tecnica al Dortmund per Sancho. L'olandese avrebbe rifiutato ...Anthony Taylor è l'arbitro che dirigerà l'ottavo di finale di Italia-Austria oggi 26 giugno, con fischio di inizio allo stadio di Wembley, a Londra, che ospiterà anche la finale di Euro 2021. Arbitro ...