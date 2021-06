Mamma mia! | la trama ed il cast del film in onda sabato 26 giugno 2021 su Rete4

(Di sabato 26 giugno 2021) La prima serata didi26si dipinge di allegria con unmusical energico e frizzante campione di incassi. Torna in televisione per l’occasioneprimo fortunato capitolo con Meryl Streep e gli altri interpreti che formare ilstellare della pellicola. Tutte le curiosità, ile ladel: ilstellare delin26 ...

Advertising

RevistaPanenka : Mamma mia. - NachitoTV : ¡MAMMA MIA LUKA! ??????? - chetempochefa : 'O mamma mia, abbi pietà di noi!' Oggi è uscito #Luca, il nuovo film di animazione della Disney-Pixar, con le voci… - youaretheview : RT @FioreFerdi1: Grande emozione.Mia figlia non vedente x malattia genetica ieri operata di una cataratta che impediva ai medici di vedere… - HojohClo : RT @FioreFerdi1: Grande emozione.Mia figlia non vedente x malattia genetica ieri operata di una cataratta che impediva ai medici di vedere… -

Ultime Notizie dalla rete : Mamma mia

Il Sussidiario.net

Vengo invitato a testimoniare lo scempio dellaterra. Corro. Ai diritti posso anche rinunciare, ... La famiglia -vedova con 7 figli - letteralmente in mezzo alla strada. Ci diamo da fare ...! va in onda su Rete 4 oggi, sabato 26 giugno, a partire dalle ore 21:30. Basato sul musical di Broadway con lo stesso nome, '' è un musical nostalgico e vivace pieno di quasi due ...Marisa Laurito ospite a Verissimo - Le storie: l’attrice e conduttrice originaria di Napoli ha appena fatto uscire la sua autobiografia.Mamma Mia! in onda su Rete 4 oggi, 26 giugno, dalle 21:30. Nel cast Meryl Streep e Amanda Seyfried. Trama e curiosità sul film ...