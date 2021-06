Mafia: Montante 'su Agenzia beni confiscati un interesse pazzesco, mi chiamavano i prefetti' (3) (Di sabato 26 giugno 2021) (Adnkronos) - Nel corso dell'interrogatorio del 12 giugno Montante ha poi parlato ancora della nascita dell'Agenzia dei beni confiscati. "L'allora ministro dell'Interno Roberto Maroni, mi pare nel 2010, annunciò che era il caso, per i beni confiscati, che fosse importante la presenza di un manager con una visione imprenditoriale. Poi lui lasciò l'incarico e subentrò mi pare la Cancellieri. Che proseguì sulla strada di Maroni e continuò l'attività di proporre una nuova legge sui beni confiscati". "Ci furono diversi incontri al Ministero dell'Interno - dice - ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 26 giugno 2021) (Adnkronos) - Nel corso dell'interrogatorio del 12 giugnoha poi parlato ancora della nascita dell'dei. "L'allora ministro dell'Interno Roberto Maroni, mi pare nel 2010, annunciò che era il caso, per i, che fosse importante la presenza di un manager con una visione imprenditoriale. Poi lui lasciò l'incarico e subentrò mi pare la Cancellieri. Che proseguì sulla strada di Maroni e continuò l'attività di proporre una nuova legge sui". "Ci furono diversi incontri al Ministero dell'Interno - dice - ...

Advertising

giornali_it : Mafia: Montante, 'il boss Arnone non è stato mio testimone di nozze, fu associato da Averna' (3) #26giugno… - TV7Benevento : Mafia: Montante, 'il boss Arnone non è stato mio testimone di nozze, fu associato da Averna' (3)... - TV7Benevento : Mafia: Montante, 'il boss Arnone non è stato mio testimone di nozze, fu associato da Averna' (2)... - TV7Benevento : Mafia: Montante, 'il boss Arnone non è stato mio testimone di nozze, fu associato da Averna'... - TV7Benevento : Mafia: Montante, 'Maria Falcone mi chiese di organizzare convegno, lì feci il nome di Arnone' (2)... -