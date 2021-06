Mafia: Montante 'su Agenzia beni confiscati un interesse pazzesco, mi chiamavano i prefetti' (2) (Di sabato 26 giugno 2021) (Adnkronos) - Poi, nel corso dell'interrogatorio, Montante ha detto: "Può immaginare cosa successe. Le parcelle erano milionarie...". E sulla sua nomina nel direttivo dell'Agenzia dei beni confiscati dice: "Era stata annunciata da un procuratore di cui non ricordo il nome, prima dell'articolo che annunciava la mia indagine per concorso esterno". Il 28 gennaio del 2015 vene ufficializzata la nomina e il 9 febbraio 2015 venne pubblicato l'articolo in cui si annunciava l'inchiesta a so carico. "Io mi sono sospeso subito", chiarisce adesso. E spiega: "L'idea della mia nomina non nasce da confindustria". Subito dopo l'annuncio ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 26 giugno 2021) (Adnkronos) - Poi, nel corso dell'interrogatorio,ha detto: "Può immaginare cosa successe. Le parcelle erano milionarie...". E sulla sua nomina nel direttivo dell'deidice: "Era stata annunciata da un procuratore di cui non ricordo il nome, prima dell'articolo che annunciava la mia indagine per concorso esterno". Il 28 gennaio del 2015 vene ufficializzata la nomina e il 9 febbraio 2015 venne pubblicato l'articolo in cui si annunciava l'inchiesta a so carico. "Io mi sono sospeso subito", chiarisce adesso. E spiega: "L'idea della mia nomina non nasce da confindustria". Subito dopo l'annuncio ...

