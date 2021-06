Madonna: lo show a sorpresa per il Pride, i video (Di sabato 26 giugno 2021) E mentre tutte le nostre amatissime popstar sono in pausa, Madonna dal nulla ha annunciato un evento a sostegno del Pride di New York. Tutto è partito il 24 giugno, quando la popstar è stata protagonista di un’istallazione video di Ricardo Gomes. Diversi filmati della Ciccone sono stati trasmessi sui maxi schermi al NASDEQ di Time Square a New York. La “festa” poi si è spostata nella sala Boom Boom dello Standard High Line Hotel, dove la cantante si è esibita per pochissimi fortunati. Lo show è stato aperto da alcuni ballerini che si sono esibiti sulle note di Vogue e poi è entrata Madonna, che ha cantato ... Leggi su biccy (Di sabato 26 giugno 2021) E mentre tutte le nostre amatissime popstar sono in pausa,dal nulla ha annunciato un evento a sostegno deldi New York. Tutto è partito il 24 giugno, quando la popstar è stata protagonista di un’istallazionedi Ricardo Gomes. Diversi filmati della Ciccone sono stati trasmessi sui maxi schermi al NASDEQ di Time Square a New York. La “festa” poi si è spostata nella sala Boom Boom dello Standard High Line Hotel, dove la cantante si è esibita per pochissimi fortunati. Loè stato aperto da alcuni ballerini che si sono esibiti sulle note di Vogue e poi è entrata, che ha cantato ...

Advertising

DeckerstarFeels : Madonna sarà trash quanto volete ma io non potrei mai vivere senza la mia dose settimanale di #Dynasty Lo amo questo show! - MrOrtensio : Ieri Madonna si è esibita in un mini show sfoggiando i capelli blu. Non è bellissima in questo scatto? - billjejeanx : madonna è più icona che vocalist ah e poi show some respect to TORI grazie???? - wwildshape : Queste devastanti tre sere senza partite degli europei in cui torniamo a guardare talk show su talk show e giornali… - alessia832 : @robymessi65 45C Madonna santa che caldo! ?? Fa sempre così caldo in Sicilia o è un ondata di caldo estrema? Sei da… -