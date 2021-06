Advertising

Gazzetta_it : L'ultima trovata di De Laurentiis: il Napoli si autoprodurrà le maglie - Lucaaffigi : RT @Gazzetta_it: L'ultima trovata di De Laurentiis: il Napoli si autoprodurrà le maglie - sportli26181512 : L'ultima trovata di De Laurentiis: il Napoli si autoprodurrà le maglie: L'ultima trovata di De Laurentiis: il Napol… - morettweet : RT @Gazzetta_it: L'ultima trovata di De Laurentiis: il Napoli si autoprodurrà le maglie - ariolsz : RT @Gazzetta_it: L'ultima trovata di De Laurentiis: il Napoli si autoprodurrà le maglie -

Ultime Notizie dalla rete : ultima trovata

Agenzia ANSA

L'idea gli frullava in mente da parecchio tempo. Perché Aurelio De Laurentiis per sua indole è un imprenditore sempre alla ricerca di percorsi nuovi, per nulla scontati. E così ora il presidente del ...... a un giorno dalla sparizione, del giovane non è stataalcuna traccia . Matteo Renzi vs ... L'volta, come riferisce Fanpage, era stato visto a Riva del Polline nella mattinata di ieri, ...Manifestazione sabato mattina una manifestazione per Adil Belakhdim, il sindacalista investito e ucciso da un camionista venerdì 18 giugno a Biandrate - ParmaPress24 ..."Correte, stanno rubando le gomme di un'auto". La segnalazione alla sala operativa della Questura di Roma arrivava da un cittadino della zona di via della Magliana Vecchia. Due persone intorno ad un'a ...