Luciano Floridi | “Il sogno della Silicon Valley è finito”

Leggi su wired

(Di sabato 26 giugno 2021) Vista dall’alto(photo credits: Patrick Nouhailler via Flickr)“The Dream is over“, cantava John Lennon in un suo disco del 1970. Titolo del pezzo? God, nientemeno. Un dio morto e sepolto insieme con tutte le sue declinazioni terrene – dal Cristo a Elvis con Kennedy e Hitler nel mezzo -, urlava il più disilluso fra i baronettiRegina, ormai congedatosi dai Beatles e da una vita che non mancò mai di celebrare come ingenua e bell’e chiusa. Fosse ancora fra noi oggi, non è escluso che Lennon, gli stessi versi – “The Dream is over, il” – li ...