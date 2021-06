Love is in the air, anticipazioni turche: Eda e le sue amiche incastrano Kaan (Di sabato 26 giugno 2021) Tempi duri per Eda. Stando alle anticipazioni turche di Love is in the air, la giovane fioraia verrà umiliata e accusata da Serkan di aver rubato il brevetto del suo lampadario e di aver favorito lo spionaggio industriale. In realtà, a compiere questa terribile azione è stato Kaan che ha approfittato dei sentimenti e dell'ingenuità di Melo per fotografare il brevetto e rubare al suo nemico il progetto. Bolat, però, si scaglierà immediatamente contro la ragazza dal momento che aveva affidato a lei la documentazione. Eda, di fronte all'attacco di Serkan, rimarrà scioccata e deciderà di abbandonare immediatamente la Art ... Leggi su tvpertutti (Di sabato 26 giugno 2021) Tempi duri per Eda. Stando allediis in the air, la giovane fioraia verrà umiliata e accusata da Serkan di aver rubato il brevetto del suo lampadario e di aver favorito lo spionaggio industriale. In realtà, a compiere questa terribile azione è statoche ha approfittato dei sentimenti e dell'ingenuità di Melo per fotografare il brevetto e rubare al suo nemico il progetto. Bolat, però, si scaglierà immediatamente contro la ragazza dal momento che aveva affidato a lei la documentazione. Eda, di fronte all'attacco di Serkan, rimarrà scioccata e deciderà di abbandonare immediatamente la Art ...

