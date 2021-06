L’ordinanza: “Niente alcol da asporto e mascherine all’aperto fino al 31 luglio” (Di sabato 26 giugno 2021) di Monica De Santis Mentre in tutt’Italia le restrizioni vengono lentamente eliminate, in Campania la situazione è l’esatto contrario. Nella giornata di ieri infatti, il Governatore De Luca, ha firmato una nuova ordinanza nella quale a partire da lunedì e fino al prossimo 31 luglio dalle ore 22 e fino alle ore 6 è vietata la vendita con asporto di bevande alcoliche, di qualsiasi gradazione, da parte di qualsiasi esercizio commerciale (ivi compresi bar, chioschi, pizzerie, ristoranti, pub, vinerie, supermercati) e con distributori automatici. È previsto. È fatto inoltre divieto di consumo di bevande ... Leggi su cronachesalerno (Di sabato 26 giugno 2021) di Monica De Santis Mentre in tutt’Italia le restrizioni vengono lentamente eliminate, in Campania la situazione è l’esatto contrario. Nella giornata di ieri infatti, il Governatore De Luca, ha firmato una nuova ordinanza nella quale a partire da lunedì eal prossimo 31dalle ore 22 ealle ore 6 è vietata la vendita condi bevandeiche, di qualsiasi gradazione, da parte di qualsiasi esercizio commerciale (ivi compresi bar, chioschi, pizzerie, ristoranti, pub, vinerie, supermercati) e con distributori automatici. È previsto. È fatto inoltre divieto di consumo di bevande ...

