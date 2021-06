Londra: presunta relazione con la consulente. Si dimette il ministro Hancock (Di sabato 26 giugno 2021) E' finito nei guai per la presunta relazione con la sua consulente. Il ministro della Sanità, Matt Hancock, figura chiave del governo di Boris Johnson durante la pandemia, ha annunciato le dimissioni dopo le immagini pubblicate ieri dal Sun d'un abbraccio con la presunta amante Gina Coladangelo L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di sabato 26 giugno 2021) E' finito nei guai per lacon la sua. Ildella Sanità, Matt, figura chiave del governo di Boris Johnson durante la pandemia, ha annunciato le dimissioni dopo le immagini pubblicate ieri dal Sun d'un abbraccio con laamante Gina Coladangelo L'articolo proviene da Firenze Post.

