Londra, ministro Hancock si dimette dopo foto in cui bacia amante (Di sabato 26 giugno 2021) Il ministro della Salute britannico Matt Hancock si è dimesso in seguito alle polemiche sollevate dalla pubblicazione di una foto in cui bacia la sua amante, una consulente del ministero. Hancock ha ammesso di aver violato le restrizioni anti covid, rende noto Downing Street. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di sabato 26 giugno 2021) Ildella Salute britannico Mattsi è dimesso in seguito alle polemiche sollevate dalla pubblicazione di unain cuila sua, una consulente del ministero.ha ammesso di aver violato le restrizioni anti covid, rende noto Downing Street. L'articolo proviene da Italia Sera.

