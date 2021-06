Londra, il rianimatore: “Nel Regno Unito siamo nel mezzo di una nuova ondata Covid. Ricoveri di under 30 non vaccinati” (Di sabato 26 giugno 2021) Otto messaggi che sono stati ritwittati centinaia di volte e che offrono un quadro dell’attuale situazione epidemiologica nel Regno Unito, dove negli ultimi giorni sono stati registrati 16mila contagi. Un aumento – come in Australia e in Israele – dovuto alla variante Delta, ex indiana. Rupert Pearse, specialista anestesista-rianimatore del centro Queen Mary dell’University of London, in una serie di tweet spiega che il Regno Unito sta affrontando un’altra ondata pandemica ma che i numeri dei Ricoveri e dei pazienti in terapia intensiva, grazie ai vaccini, non sono ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 26 giugno 2021) Otto messaggi che sono stati ritwittati centinaia di volte e che offrono un quadro dell’attuale situazione epidemiologica nel, dove negli ultimi giorni sono stati registrati 16mila contagi. Un aumento – come in Australia e in Israele – dovuto alla variante Delta, ex indiana. Rupert Pearse, specialista anestesista-del centro Queen Mary dell’University of London, in una serie di tweet spiega che ilsta affrontando un’altrapandemica ma che i numeri deie dei pazienti in terapia intensiva, grazie ai vaccini, non sono ...

Advertising

Vladimi25931055 : RT @fattoquotidiano: Londra, il rianimatore: “Nel Regno Unito siamo nel mezzo di una nuova ondata Covid. Ricoveri di under 30 non vaccinati… - Siciliano741 : RT @fattoquotidiano: Londra, il rianimatore: “Nel Regno Unito siamo nel mezzo di una nuova ondata Covid. Ricoveri di under 30 non vaccinati… - TheHaller8 : RT @fattoquotidiano: Londra, il rianimatore: “Nel Regno Unito siamo nel mezzo di una nuova ondata Covid. Ricoveri di under 30 non vaccinati… - fattoquotidiano : Londra, il rianimatore: “Nel Regno Unito siamo nel mezzo di una nuova ondata Covid. Ricoveri di under 30 non vaccin… -