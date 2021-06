Lo spettro della scissione M5s e i timori sugli equilibri governo

Leggi su agi

(Di sabato 26 giugno 2021) AGI - L'addio di Giuseppe Conte appare sempre più vicino e non sembra ricomponibile lo strappo con Beppe Grillo dopo il 'vaffa' opposto alla bozza di nuovo statuto presentata dall'ex premier. In queste ore, continua sottotraccia il lavoro di chi cerca faticosamente di riannodare la trama del dialogo, ma gli incontri che Conte ha tenuto anche ieri nella sua casa di Roma - dove si sono affacciati Stefano Patuanelli, Paola Taverna ed Ettore Licheri - sembrano prefigurare quel partito contiano di cui si vocifera da giorni. "Siamo dentro un confronto fisiologico, stiamo costruendo un nuovo soggetto politico, non è facile", spiega il capogruppo M5s al senato, Ettore Licheri. Attesa per Conte ...