Lo sfogo di Anna Munafò | “Sono arrivata a pesare 92 chili”

Già qualche tempo fa, su Instagram, Anna Munafò aveva spiegato di pesare 28 chili in più rispetto a un tempo e di venire spesso additata o osservata con morbosità per strada da chi se la ricordava con un fisico completamente diverso. Da modella, insomma, visto che nel 2005 era anche arrivata seconda a Miss Italia. Oggi, in un'intervista a FanPage, l'ex tronista di Uomini e Donne ha raccontato l'episodio di body-shaming vissuto di recente e rivelato esattamente quanto pesa.

