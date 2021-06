Lo scandalo di e-mail rubate che ha colpito il governo sovranista polacco (Di sabato 26 giugno 2021) Nella politica del ventunesimo secolo, gli scheletri non stanno più nell’armadio ma nelle caselle e-mail. L’ultimo scandalo arriva dalla Polonia, dove da inizio mese sta venendo diffusa su Telegram la corrispondenza privata della classe dirigente del partito al potere, Diritto e Giustizia (PiS), inclusa quella del primo ministro Mateusz Morawiecki. Varsavia incolpa la Russia dell’attacco hacker e nelle conclusioni dell’Eurosummit è arrivata la condanna formale dell’Unione europea. Per ora il PiS sovranista registra un danno d’immagine: i vertici usavano account privati, e quindi meno protetti, nonostante i ruoli istituzionali. In base alle ... Leggi su linkiesta (Di sabato 26 giugno 2021) Nella politica del ventunesimo secolo, gli scheletri non stanno più nell’armadio ma nelle caselle e-. L’ultimoarriva dalla Polonia, dove da inizio mese sta venendo diffusa su Telegram la corrispondenza privata della classe dirigente del partito al potere, Diritto e Giustizia (PiS), inclusa quella del primo ministro Mateusz Morawiecki. Varsavia incolpa la Russia dell’attacco hacker e nelle conclusioni dell’Eurosummit è arrivata la condanna formale dell’Unione europea. Per ora il PiSregistra un danno d’immagine: i vertici usavano account privati, e quindi meno protetti, nonostante i ruoli istituzionali. In base alle ...

