LIVE Vanessa Ferrari vs Lara Mori in DIRETTA: duello campale, chi vince vola alle Olimpiadi! (Di sabato 26 giugno 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.49 Conclusa la finale alle parallele pari. Ormai siamo vicinissimi al grande momento… Sembra di attendere i grandi incontri di boxe, dove è una prerogativa l’attesa attraverso altri eventi. 16.47 Ricordiamo che Vanessa Ferrari punta a diventare la ginnasta italiana con più partecipazioni ai Giochi, nessuna si è spinta a quattro. 16.45 Vanessa Ferrari potrebbe comunque essere convocata anche nel quartetto che formerà la squadra italiana per Tokyo. In caso di successo odierno cederebbe il suo pass a ... Leggi su oasport (Di sabato 26 giugno 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.49 Conclusa la finaleparle pari. Ormai siamo vicinissimi al grande momento… Sembra di attendere i grandi incontri di boxe, dove è una prerogativa l’attesa attraverso altri eventi. 16.47 Ricordiamo chepunta a diventare la ginnasta italiana con più partecipazioni ai Giochi, nessuna si è spinta a quattro. 16.45potrebbe comunque essere convocata anche nel quartetto che formerà la squadra italiana per Tokyo. In caso di successo odierno cederebbe il suo pass a ...

