LIVE Tour de France 2021 | prima tappa in DIRETTA | si parte!

(Di sabato 26 giugno 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.22 Tantissimo il pubblico sulle strade della Bretagna. 12.19 Occhio allaparte di gara odierna. Si partirà subito in salita con il GPM di quarta categoria della Côte de Trébéolin (900 metri al 5,1%), seguita poco dopo da un altro di quarta categoria, ossia la Côte de Rosnoen (3 km al 4%). 12.17 11 chilometridel via ufficiale. 12.15 Partenza ufficiosa! Ora ovviamente lungo tratto di trasferimento. 12.14 Corridori che sono già schierati nella zona di partenza, completati i riti al foglio firma. 12.11 Cielo molto coperto al via, potrebbero esserci precipitazioni ...

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Tour

... COME SEGUIRE LA DIRETTA DEL TOUR DE FRANCE 2021 (1 TAPPA) Per seguire la diretta tv del Tour de France 2021 , ci sarà una amplissima copertura LIVE sulla Rai e su Eurosport: in chiaro, il canale di riferimento ...

Ciclismo, la diretta scritta della prima tappa del Tour de France 2021 da Brest a Landerneau. Si assegna la prima maglia gialla, segui la corsa in tempo reale ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.09 Il meteo non è dei migliori, ma per fortuna non piove. Temperature molto basse. 12.06 Ci sarà un lungo tratto di trasferimento prima del via ufficiale c ...