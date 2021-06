LIVE Tour de France 2021, prima tappa in DIRETTA: Schelling sempre solo in testa, il grosso del gruppo finisce a terra (Di sabato 26 giugno 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.25 Alaphilippe a van der Poel, invece, sono nel gruppo di testa. 16.24 Anche Sagan è rimasto staccato. 16.23 Ora il gruppo degli altri favoriti non sembra star più aspettando di Van Aert e Colbrelli. 16.20 Il gruppo si sta ricomponendo. Sono ancora dietro, però, Colbrelli e Van Aert. 16.18 Van der Poel e Alaphilippe sono in gruppo che deve ancora rientrare su quello dei favoriti. 16.16 Pogacar e Roglic sono tra i primi a rientrare nel gruppo dei primi inseguitori di Schelling. 16.15 I corridori ... Leggi su oasport (Di sabato 26 giugno 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.25 Alaphilippe a van der Poel, invece, sono neldi. 16.24 Anche Sagan è rimasto staccato. 16.23 Ora ildegli altri favoriti non sembra star più aspettando di Van Aert e Colbrelli. 16.20 Ilsi sta ricomponendo. Sono ancora dietro, però, Colbrelli e Van Aert. 16.18 Van der Poel e Alaphilippe sono inche deve ancora rientrare su quello dei favoriti. 16.16 Pogacar e Roglic sono tra i primi a rientrare neldei primi inseguitori di. 16.15 I corridori ...

