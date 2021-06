LIVE – Sampdoria-Atalanta 0-0, playoff Primavera 2020/2021 (DIRETTA) (Di sabato 26 giugno 2021) La DIRETTA LIVE di Sampdoria-Atalanta, match valevole per la semifinale dei playoff del Campionato Primavera 2020/2021. Archiviata la regular season è tempo di playoff per i giovani protagonisti del torneo Under 19, che si contenderanno il titolo conquistato dall’Atalanta nell’ultima edizione. Calcio d’inizio alle ore 18:00 di sabato 26 giugno, chi avrà la meglio? Sportface.it seguirà il match in DIRETTA e fornirà costanti aggiornamenti in tempo reale. REGOLAMENTO IN CASO DI PAREGGIO COME SEGUIRE IL ... Leggi su sportface (Di sabato 26 giugno 2021) Ladi, match valevole per la semifinale deidel Campionato. Archiviata la regular season è tempo diper i giovani protagonisti del torneo Under 19, che si contenderanno il titolo conquistato dall’nell’ultima edizione. Calcio d’inizio alle ore 18:00 di sabato 26 giugno, chi avrà la meglio? Sportface.it seguirà il match ine fornirà costanti aggiornamenti in tempo reale. REGOLAMENTO IN CASO DI PAREGGIO COME SEGUIRE IL ...

