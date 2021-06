LIVE MotoGP, GP Olanda in DIRETTA: Bagnaia in risalita, Valentino Rossi ci prova con il time-attack (Di sabato 26 giugno 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE SEGUI LA DIRETTA LIVE DI FP3 E QUALIFICHE DI F1 ALLE 12.00 E ALLE 15.00 10.22 Gerloff, che sostituisce Morbidelli, ha scavalcato Bastianini e Marini, che ora si installano nelle ultime due posizioni. 10.21 Al momento la top10 è la seguente: Vinales, Pol Espargarò, Quartararo, OLIVEira, Aleix Espargarò, Rins, Bagnaia, Marc Marquez, Martin e Mir. 12° Zarco, 14° Petrucci, 18° Valentino Rossi, 19° Savadori, 21° Bastianini, 22° Marini. 10.19 Si migliora ancora Vinales, 1’32?686. E’ davvero in forma. Se ... Leggi su oasport (Di sabato 26 giugno 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LASEGUI LADI FP3 E QUALIFICHE DI F1 ALLE 12.00 E ALLE 15.00 10.22 Gerloff, che sostituisce Morbidelli, ha scavalcato Bastianini e Marini, che ora si installano nelle uldue posizioni. 10.21 Al momento la top10 è la seguente: Vinales, Pol Espargarò, Quartararo, Oira, Aleix Espargarò, Rins,, Marc Marquez, Martin e Mir. 12° Zarco, 14° Petrucci, 18°, 19° Savadori, 21° Bastianini, 22° Marini. 10.19 Si migliora ancora Vinales, 1’32?686. E’ davvero in forma. Se ...

