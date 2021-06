LIVE Moto2, GP Olanda 2021 in DIRETTA: scatta la FP3! Occhi puntati sugli italiani (Di sabato 26 giugno 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE SEGUI LA DIRETTA LIVE DI FP3, FP4 E QUALIFICHE DI MOTOGP ALLE 9.55, 13.30 E 14.10 11.06 Augusto Fernandez mantiene il comando delle operazioni. 1.36.744 resta il best lap della FP3. 11.03 Terzo crono per Sam Lowes. Il britannico deve rifarsi dopo delle mediocri prestazioni nelle ultime manifestazioni. 11.01 Augusto Fernandez detta il passo della combinata, mentre Marco Bezzecchi preferisce restare ai box. Settimo tempo per lui al momento. 10.58 I protagonisti entrano in pista, attendiamo i primi riferimenti cronometrici. 10.55 Bandiera verde! scatta la FP3 del GP ... Leggi su oasport (Di sabato 26 giugno 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LASEGUI LADI FP3, FP4 E QUALIFICHE DI MOTOGP ALLE 9.55, 13.30 E 14.10 11.06 Augusto Fernandez mantiene il comando delle operazioni. 1.36.744 resta il best lap della FP3. 11.03 Terzo crono per Sam Lowes. Il britannico deve rifarsi dopo delle mediocri prestazioni nelle ultime manifestazioni. 11.01 Augusto Fernandez detta il passo della combinata, mentre Marco Bezzecchi preferisce restare ai box. Settimo tempo per lui al momento. 10.58 I protagonisti entrano in pista, attendiamo i primi riferimenti cronometrici. 10.55 Bandiera verde!la FP3 del GP ...

