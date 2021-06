LIVE Moto2, GP Olanda 2021 in DIRETTA: Augusto Fernandez imprendibile. Dalla Porta e Di Giannantonio all’attacco (Di sabato 26 giugno 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE SEGUI LA DIRETTA LIVE DI FP3, FP4 E QUALIFICHE DI MOTOGP ALLE 9.55, 13.30 E 14.10 11.14 Caduta per Raul Fernandez. Lo spagnolo di KTM perde il controllo della moto nel primo settore della pista. 11.12 Quinto posto per Di Giannantonio che si colloca alle spalle di Lorenzo Dalla Porta. Attendiamo una conferma da parte dei nostri due connazionali. 11.10 Situazione complessa per Bezzecchi e Roberts che al momento sono fuori Dalla Q2. 11.08 La classifica della FP3: 1 25 R. ... Leggi su oasport (Di sabato 26 giugno 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LASEGUI LADI FP3, FP4 E QUALIFICHE DI MOTOGP ALLE 9.55, 13.30 E 14.10 11.14 Caduta per Raul. Lo spagnolo di KTM perde il controllo della moto nel primo settore della pista. 11.12 Quinto posto per Diche si colloca alle spalle di Lorenzo. Attendiamo una conferma da parte dei nostri due connazionali. 11.10 Situazione complessa per Bezzecchi e Roberts che al momento sono fuoriQ2. 11.08 La classifica della FP3: 1 25 R. ...

