LIVE Italia-Austria 2-1, Europei 2021 in DIRETTA: pagelle e highlights. Chiesa e Pessina portano gli azzurri ai quarti di finale!

Ecco le pagelle: Italia (4-3-3): Donnarumma 6.5; Di Lorenzo 6, Bonucci 6, Acerbi 6.5, Spinazzola 6.5; Barella 5.5 (dal 68? Pessina 7), Jorginho 6, Verratti 5 (dal 68? Locatelli6.5); Berardi 5.5 (dall'84' Chiesa 8), Immobile 6 (dall'84' Belotti 6), Insigne 6 (dal 108? Cristante s.v.). All. Roberto Mancini. 6. Austria (4-2-3-1): Bachmann 6; Lainer 6 (dal 113? Trimmel s.v.), Dragovic 6.5, Hinteregger 5, Alaba 6; Schlager 5.5 (dal 106? Gregoritsch ...

