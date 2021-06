Live Italia-Austria 2-0 Assist di Insigne e Pessina insacca!

(Di sabato 26 giugno 2021) 95' - Azzurri in vantaggio! Gran gol di Chiesa, che controlla in area, mette il piede sul sinistro e insacca in rete!#EURO2020?? 95'?? GOOOL! #CHIESA!!!????...

Advertising

SkyTG24 : Covid, news. La variante Delta al 16,8% in Italia, casi quadruplicati in un mese. LIVE - UEFAcom_it : ???? I giocatori Azzurri sul terreno di gioco a Wembley ?? ?? Tifosi dell'Italia, siete carichi ?? LIVE: Segui… - UEFAcom_it : ???? La formazione ufficiale dell'Italia ?? #Italia ?? #Austria LIVE: Segui #ItaliaAustria ?? - fcin1908it : Italia-Austria 2-0, diretta LIVE: raddoppio azzurro! - UEFAcom_it : ? GOL! L'Italia raddoppia con Pessina!!! LIVE: Segui #ItaliaAustria ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Live Italia

Sport Fanpage

11' Azione insistita dell'con Berardi che, servito da Barella, tenta la conclusione ma è murato; sulla ribattuta Verratti scippa il pallone ad Hinterregger e serve a sinistra Spinazzola, il ...1° TEMPO SEGUI LA DIRETTA- Austria in diretta stasera dalle 21 allo stadio di Wembley in Inghilterra. Per gli ottavi di finale degli Europei , Roberto Mancini ha deciso di puntare su Acerbi ...Una vigilia affrontata tra qualche critica per la querelle “inginocchiamento”, ma da conquistare ci sono i quarti di finale dove affronteremmo una tra Belgio e Portogallo ...Per gli ottavi di finale degli Europei, Roberto Mancini ha deciso di puntare su Acerbi e Verratti. Sabato 26 Giugno 2021, 09:22 - Ultimo aggiornamento: 21:50. 32' - Grande occasione per gli azzurri, c ...