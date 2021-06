Live Italia-Austria 0-0 Incrocio dei pali di Immobile da 22 metri! (Di sabato 26 giugno 2021) #EURO2020?? 17'Bachmann si oppone al tiro di #Barella! #Azzurri vicini al gol!???? #ItaliaAustria 0?-0?#ITA #ITAAUT#Nazionale #VivoAzzurro? Nazionale... Leggi su ilmattino (Di sabato 26 giugno 2021) #EURO2020?? 17'Bachmann si oppone al tiro di #Barella! #Azzurri vicini al gol!???? #0?-0?#ITA #ITAAUT#Nazionale #VivoAzzurro? Nazionale...

Advertising

SkyTG24 : Covid, news. La variante Delta al 16,8% in Italia, casi quadruplicati in un mese. LIVE - UEFAcom_it : ???? I giocatori Azzurri sul terreno di gioco a Wembley ?? ?? Tifosi dell'Italia, siete carichi ?? LIVE: Segui… - UEFAcom_it : ???? La formazione ufficiale dell'Italia ?? #Italia ?? #Austria LIVE: Segui #ItaliaAustria ?? - rtl1025 : ? Che tiro di #Immobile! Traversa clamorosa per l'#Italia! #ItaliaAustria 0 - 0 #EURO2020 Seguite la partita con… - zazoomblog : Live Italia-Austria 0-0 Barella e Arnautovic palle gol - #Italia-Austria #0-0 Barella -