LIVE Galles-Danimarca 0-1 | Europei 2021 in DIRETTA | inizia il secondo tempo

(Di sabato 26 giugno 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA46?il! Nessun cambio nell’intervallo tra le due squadre. 19.01 Le due squadre rientrano in campo, tra poco si riprenderà a giocare. 18.47 Finisce il primoche va negli spogliatoi con il vantaggio di 1-0 grazie alla rete di Dolberg al 27?! 45+2? Sugli sviluppi, è Rodon l’ultimo ad allontanare la sfera dopo una mischia davanti Ward. Si stanno esaurendo i 2 minuti di recupero concessi dall’arbitro. 45+1? OCCASIONE! Dalla destra, Stryger Largen cross in profondità sul ...

41' Roberts non ce la fa: esce dal campo e al suo posto entra Williams. Galles che esaurisce il primo slot per i cambi. 40' Il gioco s'interrompe un'altra vol ...