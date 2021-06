LIVE Atletica, Campionati Italiani in DIRETTA: si assegna il titolo del martello donne (Di sabato 26 giugno 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.54: Nel martello donne sale al secondo posto Prinetti Anzalapaya con 63.99 14.46: Nell’asta del decathlon esce di scena Kasibovic a 4 metri. Restano in gara Ronzoni che ha già superato 4.10, Lavino, Borsetto, Monti, Zandarco, Brandi, Dell’Acqua e Modugno 14.45: Nel lungo dell’Eptathlon Barbè Cornalba con 5.84 si inserisce al secondo posto 14.44: Nessun miglioramento nella quarta rotazione di lanci. Fantini si ferma a 64.35. Situazione invariata: Fantini in testa con 67.08, seconda Desideri con 63.18, terza Prinetti Anzalapaya (62.21), quarta Mori (58.44) 14.37: Nell’asta alcuni ... Leggi su oasport (Di sabato 26 giugno 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.54: Nelsale al secondo posto Prinetti Anzalapaya con 63.99 14.46: Nell’asta del decathlon esce di scena Kasibovic a 4 metri. Restano in gara Ronzoni che ha già superato 4.10, Lavino, Borsetto, Monti, Zandarco, Brandi, Dell’Acqua e Modugno 14.45: Nel lungo dell’Eptathlon Barbè Cornalba con 5.84 si inserisce al secondo posto 14.44: Nessun miglioramento nella quarta rotazione di lanci. Fantini si ferma a 64.35. Situazione invariata: Fantini in testa con 67.08, seconda Desideri con 63.18, terza Prinetti Anzalapaya (62.21), quarta Mori (58.44) 14.37: Nell’asta alcuni ...

