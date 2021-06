LIVE Atletica, Campionati Italiani in DIRETTA: Paolo Dal Molin RECORD ITALIANO nei 110 ostacoli!! (Di sabato 26 giugno 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.55 Sono ai blocchi di partenza le ragazze dei 100 metri piani femminili che si giocano il titolo ITALIANO in questa finale. 19.54 Trost avanza a 1.82 e salterà la misura di 1.85 per tornare in gara a quota 1.88. 19.52 20.29 per Leonardo Fabbri al primo tentativo nel lancio del peso dopo il 21.71 del Golden Gala di Firenze. 19.50 52.09 per l’atleta dell’esercito che ha tracciato un solco nettissimo rispetto alle altre: 1 5 15 MANGIONE Alice 1997 SF RM052 C.S. ESERCITO 52.09 ATL. BS ’50 METALLURG. S.MARCO 2 7 9 CHIGBOLU Maria Benedict 1989 SF RM052 C.S. ESERCITO 52.90 3 3 14 LUKUDO Raphaela ... Leggi su oasport (Di sabato 26 giugno 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.55 Sono ai blocchi di partenza le ragazze dei 100 metri piani femminili che si giocano il titoloin questa finale. 19.54 Trost avanza a 1.82 e salterà la misura di 1.85 per tornare in gara a quota 1.88. 19.52 20.29 per Leonardo Fabbri al primo tentativo nel lancio del peso dopo il 21.71 del Golden Gala di Firenze. 19.50 52.09 per l’atleta dell’esercito che ha tracciato un solco nettissimo rispetto alle altre: 1 5 15 MANGIONE Alice 1997 SF RM052 C.S. ESERCITO 52.09 ATL. BS ’50 METALLURG. S.MARCO 2 7 9 CHIGBOLU Maria Benedict 1989 SF RM052 C.S. ESERCITO 52.90 3 3 14 LUKUDO Raphaela ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Atletica Campionati Italiani in DIRETTA: 10.33 per Marcell Jacobs in batteria. Finale alle 20.00 - #Atletica… - infoitsport : LIVE Atletica, Campionati Italiani in DIRETTA: Marcel Jacobs all'attacco, in gara anche Larissa Iapichino - zazoomblog : LIVE Atletica Campionati Italiani in DIRETTA: Marcel Jacobs all’attacco in gara anche Larissa Iapichino - #Atletica… - infoitsport : LIVE Atletica, Campionati Italiani 2021 in DIRETTA: Francesco Fortunato e Nicole Colombi campioni italiani nella ma… - zazoomblog : LIVE Atletica Campionati Italiani 2021 in DIRETTA: Francesco Fortunato e Nicole Colombi campioni italiani nella mar… -