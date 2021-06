LIVE Atletica, Campionati Italiani in DIRETTA: Luminosa Bogliolo vince i 100 ostacoli (Di sabato 26 giugno 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.24 ATTENZIONE, RETTIFICA!!!!! RECORD ITALIANOOOOOOOOOOOOOO!!!!! 13.27 PER PAOLO DAL MOLINNNNNNNNN!!!!! PAZZESCO!!!!! BATTUTO IL 13.28 DI EMANUELE ABATE!!!! 19.22 13.41 PER PAOLO DAL MOLIN! BUON TEMPO! Dà fiducia questa prestazione per la qualificazione olimpica. 19.20 Sta per cominciare la finale dei 110 metri a ostacoli maschile con Paolo Dal Molin favorito. 19.19 Nel giavellotto maschile rimane al comando Roberto Orlando con il suo 80.35 davanti a Norbert Bonvecchio (71.83). 19.15 Questa la classifica della finale dei 100 metri ad ostacoli femminile: 1 4 5 ... Leggi su oasport (Di sabato 26 giugno 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.24 ATTENZIONE, RETTIFICA!!!!! RECORD ITALIANOOOOOOOOOOOOOO!!!!! 13.27 PER PAOLO DAL MOLINNNNNNNNN!!!!! PAZZESCO!!!!! BATTUTO IL 13.28 DI EMANUELE ABATE!!!! 19.22 13.41 PER PAOLO DAL MOLIN! BUON TEMPO! Dà fiducia questa prestazione per la qualificazione olimpica. 19.20 Sta per cominciare la finale dei 110 metri amaschile con Paolo Dal Molin favorito. 19.19 Nel giavellotto maschile rimane al comando Roberto Orlando con il suo 80.35 davanti a Norbert Bonvecchio (71.83). 19.15 Questa la classifica della finale dei 100 metri adfemminile: 1 4 5 ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Atletica Campionati Italiani in DIRETTA: 10.33 per Marcell Jacobs in batteria. Finale alle 20.00 - #Atletica… - infoitsport : LIVE Atletica, Campionati Italiani in DIRETTA: Marcel Jacobs all'attacco, in gara anche Larissa Iapichino - zazoomblog : LIVE Atletica Campionati Italiani in DIRETTA: Marcel Jacobs all’attacco in gara anche Larissa Iapichino - #Atletica… - infoitsport : LIVE Atletica, Campionati Italiani 2021 in DIRETTA: Francesco Fortunato e Nicole Colombi campioni italiani nella ma… - zazoomblog : LIVE Atletica Campionati Italiani 2021 in DIRETTA: Francesco Fortunato e Nicole Colombi campioni italiani nella mar… -