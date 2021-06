LIVE Atletica, Campionati Italiani in DIRETTA: 10.33 per Marcell Jacobs in batteria. Finale alle 20.00 (Di sabato 26 giugno 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.53 PRIMATO PERSONALE PER ROBERTO ORLANDO NEL GIAVELLOTTO! Splendido il suo 80.35 al primo colpo! 18.50 Questi i risultati della prima batteria dei 100 metri maschili: 1 4 12 Jacobs Lamont Marcell 1994 SM PD131 G.S. FIAMME ORO PADOVA 10.33 2 7 9 GALBIERI Giovanni 1993 SM RM053 C.S. AERONAUTICA MILITARE 10.67 3 5 19 RIGALI Roberto 1995 SM BG795 BERGAMO STARS Atletica 10.68 4 6 6 FEDERICI Andrea 1997 SM VE471 ASD Atletica BIOTEKNA 10.69 5 2 8 FORNASARI Freider 1997 SM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 10.77 6 3 16 NDONGALA Mattia ... Leggi su oasport (Di sabato 26 giugno 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.53 PRIMATO PERSONALE PER ROBERTO ORLANDO NEL GIAVELLOTTO! Splendido il suo 80.35 al primo colpo! 18.50 Questi i risultati della primadei 100 metri maschili: 1 4 12Lamont1994 SM PD131 G.S. FIAMME ORO PADOVA 10.33 2 7 9 GALBIERI Giovanni 1993 SM RM053 C.S. AERONAUTICA MILITARE 10.67 3 5 19 RIGALI Roberto 1995 SM BG795 BERGAMO STARS10.68 4 6 6 FEDERICI Andrea 1997 SM VE471 ASDBIOTEKNA 10.69 5 2 8 FORNASARI Freider 1997 SM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 10.77 6 3 16 NDONGALA Mattia ...

