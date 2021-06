LIVE Atletica, Campionati Italiani in DIRETTA: 10.01 per Marcell Jacobs! Dal Molin record italiano nei 110 ostacoli (Di sabato 26 giugno 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.14 Questa la classifica dei 100 metri piani maschili: 1 5 12 JACOBS Lamont Marcell 1994 SM PD131 G.S. FIAMME ORO PADOVA 10.01 12.0 Campione italiano 2 4 14 MELLUZZO Matteo 2002 JM RM056 G.A. FIAMME GIALLE 10.34 11.0 A.S. DIL. MILONE 3 3 20 ZLATAN Andrei Alexandru 1998 SM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 10.35 10.0 4 1 3 CATTANEO Federico 1993 SM RM053 C.S. AERONAUTICA MILITARE 10.41 9.0 5 7 4 CECCARELLI Samuele 2000 PM FI002 Atletica FIRENZE MARATHON S.S. 10.45 8.0 6 8 10 GUGLIELMI Federico 2002 JM VE471 ASD Atletica BIOTEKNA 10.46 7.0 7 6 15 MORO ... Leggi su oasport (Di sabato 26 giugno 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.14 Questa la classifica dei 100 metri piani maschili: 1 5 12 JACOBS Lamont1994 SM PD131 G.S. FIAMME ORO PADOVA 10.01 12.0 Campione2 4 14 MELLUZZO Matteo 2002 JM RM056 G.A. FIAMME GIALLE 10.34 11.0 A.S. DIL. MILONE 3 3 20 ZLATAN Andrei Alexandru 1998 SM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 10.35 10.0 4 1 3 CATTANEO Federico 1993 SM RM053 C.S. AERONAUTICA MILITARE 10.41 9.0 5 7 4 CECCARELLI Samuele 2000 PM FI002FIRENZE MARATHON S.S. 10.45 8.0 6 8 10 GUGLIELMI Federico 2002 JM VE471 ASDBIOTEKNA 10.46 7.0 7 6 15 MORO ...

