LIVE Atletica, Campionati Italiani in DIRETTA: 10.01 per Marcell Jacobs! Dal Molin record italiano nei 110 ostacoli, non decolla Iapichino (Di sabato 26 giugno 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.52 6.40 per Laura Strati al quinto salto! Adesso la veneta balza al comando! 20.48 Nullo per Larissa Iapichino al quarto tentativo: la livornese rimane al comando per appena quattro centimetri. 20.45 Nel frattempo sono iniziati anche i 5000 metri maschili. 20.43 Non va il primo salto a 5.60 per Ivan De Angelis. 20.37 Ivan De Angelis campione italiano nel salto con l’asta! Al secondo tentativo avanza anche a quota 5.50. 20.35 SIMONE BARONTINI CAMPIONE italiano CON 1:46.13! BUON TEMPO PER LUI CHE HA SEMPRE COMANDATO! 20.33 Questa la classifica della prima delle ... Leggi su oasport (Di sabato 26 giugno 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.52 6.40 per Laura Strati al quinto salto! Adesso la veneta balza al comando! 20.48 Nullo per Larissaal quarto tentativo: la livornese rimane al comando per appena quattro centimetri. 20.45 Nel frattempo sono iniziati anche i 5000 metri maschili. 20.43 Non va il primo salto a 5.60 per Ivan De Angelis. 20.37 Ivan De Angelis campionenel salto con l’asta! Al secondo tentativo avanza anche a quota 5.50. 20.35 SIMONE BARONTINI CAMPIONECON 1:46.13! BUON TEMPO PER LUI CHE HA SEMPRE COMANDATO! 20.33 Questa la classifica della prima delle ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Atletica Campionati Italiani in DIRETTA: 10.01 per Marcell Jacobs! Dal Molin record italiano nei 110 ostacoli… - zazoomblog : LIVE Atletica Campionati Italiani in DIRETTA: 10.33 per Marcell Jacobs in batteria. Finale alle 20.00 - #Atletica… - infoitsport : LIVE Atletica, Campionati Italiani in DIRETTA: Marcel Jacobs all'attacco, in gara anche Larissa Iapichino - zazoomblog : LIVE Atletica Campionati Italiani in DIRETTA: Marcel Jacobs all’attacco in gara anche Larissa Iapichino - #Atletica… - infoitsport : LIVE Atletica, Campionati Italiani 2021 in DIRETTA: Francesco Fortunato e Nicole Colombi campioni italiani nella ma… -