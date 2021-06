LIVE Atletica, Campionati Italiani in DIRETTA: 10.01 per Marcell Jacobs! Dal Molin record italiano nei 110 ostacoli, Iapichino vince ma non convince (Di sabato 26 giugno 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.10 La DIRETTA LIVE della seconda giornata dei Campionati Italiani Assoluti di Atletica a Rovereto finisce qui. Grazie per averci seguito e rimanete su OA Sport per commenti, dichiarazioni e cronache su questa serata di gare. Un caro saluto e a presto. 21.09 Larissa Iapichino è comunque campionessa italiana nel salto in lungo femminile, come lo è Marcell Jacobs nei 100 metri con un ottimo 10.01 con il vento contro. Copertina della serata per Dal Molin che ha conquistato il pass ... Leggi su oasport (Di sabato 26 giugno 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21.10 Ladella seconda giornata deiAssoluti dia Rovereto finisce qui. Grazie per averci seguito e rimanete su OA Sport per commenti, dichiarazioni e cronache su questa serata di gare. Un caro saluto e a presto. 21.09 Larissaè comunque campionessa italiana nel salto in lungo femminile, come lo èJacobs nei 100 metri con un ottimo 10.01 con il vento contro. Copertina della serata per Dalche ha conquistato il pass ...

