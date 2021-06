L’Italia fa il miracolo: Chiesa e Pessina piegano l’Austria, si vola ai quarti (Di sabato 26 giugno 2021) Il cammino europeo delL’Italia continua con non poche difficoltà. Austria superata grazie ai gol di Chiesa e Pessina nei supplementari L’Italia supera l’Austria ai supplementari. Dopo una gara sporca e con poca qualità gli azzurri trovano la vittoria grazie alla freschezza dei cambi Chiesa e Pessina. Ai quarti di finale di Euro 2020 troveranno la vincente tra Portogallo e Belgio. La partita La prima frazione di gara naviga su ritmi serrati ed entrambe le squadre mettono in campo i loro valori migliori. L’Italia punta come sempre ... Leggi su zon (Di sabato 26 giugno 2021) Il cammino europeo delcontinua con non poche difficoltà. Austria superata grazie ai gol dinei supplementarisuperaai supplementari. Dopo una gara sporca e con poca qualità gli azzurri trovano la vittoria grazie alla freschezza dei cambi. Aidi finale di Euro 2020 troveranno la vincente tra Portogallo e Belgio. La partita La prima frazione di gara naviga su ritmi serrati ed entrambe le squadre mettono in campo i loro valori migliori.punta come sempre ...

