L’Italia è pronta al dopo Draghi? Mille volte no

Siccome la stagione di governo a guida Draghi può durare ancora un po' ma non all'infinito, conviene chiedersi da subito cosa verrà dopo, sapendo che al più tardi nella primavera del 2023 dovremo rispondere davanti all'Europa (ed al mondo intero) a questa domanda. Il tema però è ancor più spinoso se si tiene in giusta considerazione il fatto che la situazione attuale è del tutto anomala, poiché ci troviamo con un premier nemmeno lontanamente indicato dagli elettori ma di formidabile autorevolezza e di innegabile capacità operativa, sostenuto da una maggioranza del tutto anomala e capace di contenere (momentaneamente) soggetti politici per loro natura ...

