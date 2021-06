L' Italia ai quarti | che sofferenza! Chiesa e Pessina affondano l' Austria nei supplementari

(Di sabato 26 giugno 2021) Ci sono dei segnali che vanno captati. E non semplicemente per godersi il passaggio del turno contro un'tosta e fastidiosa. Bisogna guardare pi in l del nostro naso, perch lass qualcuno ci ...

Ma sapevamo che era una partita difficile, più deidi finale. L'Austria ti fa giocare male. Ma un match così duro può farci bene'. APPROFONDIMENTI EURO 2020- Austria, nuovo record di ...Oltre ai due gol contro l'Austria che possono valere l'accesso aidi finale, l'esulta per un altro piccolo record agli : all'89', dopo la paura per il gol annullato ad Arnautovic , gli azzurri hanno superato i 1.143' consecutivi senza subire gol. Il ...Attaccanti e centrocampisti sono apparsi in difficoltà nel pressing, ma alla fine la nostra maggior qualità in panchina ha fatto la differenza, regalandoci i quarti di finale di un Europeo che si fa ...LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – L’Italia soffre come mai le era capitato nell’ultimo anno, ma batte l’Austria 2-1 ai supplementari e si qualifica per ...