L'Ischia Film Festival premia Barbara Bouchet. Protagonista della nuova pellicola Calibro 9 (Di sabato 26 giugno 2021) Icona della commedia sexy all'italiana negli anni '70, l'intramontabile Barbara Bouchet arriva alL'Ischia Film Festival, dove domani, domenica 27 giugno – nella seconda serata della manifestazione – riceve L'Ischia Film Festival Award, un riconoscimento a una lunga ed entusiasmante carriera impreziosita da un nuovo Film, 'Calibro 9', che sarà proiettato a Piazza D'Armi, introdotto dal regista Toni D'Angelo, dalla stessa Bouchet e da Marco Bocci.

