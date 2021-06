Licenziamenti, sindacati in piazza. Lamorgese avverte: “Rischiamo una bomba sociale” (Di sabato 26 giugno 2021) Nel giorno in cui i sindacati scendono in piazza per chiedere la proroga del blocco dei Licenziamenti, risuona nelle stanze del governo l’avvertimento della ministra dell’Interno, Luciana Lamorgese: “C’è il rischio di una bomba sociale”, dice, ripetendo sostanzialmente un avviso già lanciato anche dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Chi intravede un’apertura a Cgil, Cisl e Uil, però, si sbaglia. Il premier Draghi, come noto, è contrario al prolungamento del divieto di licenziare, che per le imprese di dimensioni maggiori scadrà fra meno di una settimana, il 30 giugno. Il ... Leggi su tpi (Di sabato 26 giugno 2021) Nel giorno in cui iscendono inper chiedere la proroga del blocco dei, risuona nelle stanze del governo l’avvertimento della ministra dell’Interno, Luciana: “C’è il rischio di una”, dice, ripetendo sostanzialmente un avviso già lanciato anche dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Chi intravede un’apertura a Cgil, Cisl e Uil, però, si sbaglia. Il premier Draghi, come noto, è contrario al prolungamento del divieto di licenziare, che per le imprese di dimensioni maggiori scadrà fra meno di una settimana, il 30 giugno. Il ...

