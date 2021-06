Licenziamenti, sindacati in piazza contro il governo: «Senza blocco si rischia la bomba sociale» (Di sabato 26 giugno 2021) Si rischia una bomba sociale. È l’allarme lanciato al governo Draghi dal leader della Cgil Maurizio Landini dal palco di piazza Castello a Torino. Cgil, Cisl e Uil in sono scesi in piazza a Torino, Firenze e Bari per chiedere di prolungare il blocco dei Licenziamenti. sindacati in piazza, il messaggio di Landini “E’ un errore sbloccarli“, dice il numero uno della Cgil. Si rivolge al premier, al governo. Alle forze politiche, a Confindustria, a Confapi. E a tutte le associazioni con al fianco un ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 26 giugno 2021) Siuna. È l’allarme lanciato alDraghi dal leader della Cgil Maurizio Landini dal palco diCastello a Torino. Cgil, Cisl e Uil in sono scesi ina Torino, Firenze e Bari per chiedere di prolungare ildeiin, il messaggio di Landini “E’ un errore sbloccarli“, dice il numero uno della Cgil. Si rivolge al premier, al. Alle forze politiche, a Confindustria, a Confapi. E a tutte le associazioni con al fianco un ...

Advertising

repubblica : ?? Sindacati in piazza a Torino, Firenze e Bari. Landini: 'Non e' il momento di ulteriori fratture sociali'. Bombard… - SkyTG24 : Lavoro, sindacati in piazza: 'Blocco licenziamenti fino a ottobre, rischio bomba sociale' - RaiNews : Manifestazioni unitarie di Cgil, Cisl, Uil in contemporanea a Torino, Firenze e Bari #lavoro - SecolodItalia1 : Licenziamenti, sindacati in piazza contro il governo: «Senza blocco si rischia la bomba sociale»… - Marilenapas : RT @RaiNews: Manifestazioni unitarie di Cgil, Cisl, Uil in contemporanea a Torino, Firenze e Bari #lavoro -