Lì non fa caldo. Bari, ospedale “Di Venere”: centro di stoccaggio dei vaccini Il lavoro della farmacia (Di sabato 26 giugno 2021) Di seguito un comunicato diffuso da Asl Bari: Sette maxi-congelatori e una capacità di stoccaggio sino a 100mila dosi di vaccino alla settimana. La farmacia ospedaliera dell’ospedale “Di Venere” da qualche giorno ha completato un lungo e articolato percorso organizzativo: negli ultimi sei mesi è stata il fulcro del sistema di distribuzione, ora è anche il più grande centro di stoccaggio di vaccini anti-Covid del territorio. Grazie a tre potenti congelatori che possono conservare i vaccini Pfizer fino alla scadenza a oltre 80 gradi sotto lo ... Leggi su noinotizie (Di sabato 26 giugno 2021) Di seguito un comunicato diffuso da Asl: Sette maxi-congelatori e una capacità disino a 100mila dosi di vaccino alla settimana. Laospedaliera dell’“Di” da qualche giorno ha completato un lungo e articolato percorso organizzativo: negli ultimi sei mesi è stata il fulcro del sistema di distribuzione, ora è anche il più grandedidianti-Covid del territorio. Grazie a tre potenti congelatori che possono conservare iPfizer fino alla scadenza a oltre 80 gradi sotto lo ...

Advertising

Vivo_Azzurro : #Nazionale ???? ?? Il caldo non ferma gli #Azzurri ???? #VivoAzzurro #ITA #EURO2020 - trash_italiano : ??? tweet per coloro che odiano il caldo ma non possono dirlo pubblicamente altrimenti verrebbero cancellati da utenti, amici e parenti ??? - VittorioSgarbi : A Milano fa caldo e la rete elettrica va in tilt. Come a Gaza. Ma a Milano non ci sono state guerre… - luciapanizio : RT @AndreaMarano11: ?? MORTO DI CALDO E DI FATICA MORTO DI LAVORO. Camarda Fantamadi aveva 27 anni ed era arrivato in Italia dal Mali Per so… - blogsicilia : #notizie #sicilia Il Meteo in Sicilia, caldo ed afa non si fermano – LE PREVISIONI - -