Lazio, il Psg si fa sotto per Correa: presentata un’offerta al club di Lotito (Di sabato 26 giugno 2021) Importanti novità per il mercato della Lazio: il Paris Saint Germain fa sul serio e propone un’offerta per Joaquin Correa Il mercato della Lazio sta per incendiarsi sempre di più. In questi ultimi giorni, il club biancoceleste ha cominciato ad intraprendere diverse operazioni, sia in entrata che in uscita, e adesso una di queste potrebbe entrare veramente nel vivo: il protagonista è Joaquin Correa. Infatti, secondo quanto riportato da Il Messaggero, il Paris Saint Germain fa sul serio per il Tucu e propone la propria offerta alla Lazio. Dopo aver incontrato il manager del ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 26 giugno 2021) Importanti novità per il mercato della: il Paris Saint Germain fa sul serio e proponeper JoaquinIl mercato dellasta per incendiarsi sempre di più. In questi ultimi giorni, ilbiancoceleste ha cominciato ad intraprendere diverse operazioni, sia in entrata che in uscita, e adesso una di queste potrebbe entrare veramente nel vivo: il protagonista è Joaquin. Infatti, secondo quanto riportato da Il Messaggero, il Paris Saint Germain fa sul serio per il Tucu e propone la propria offerta alla. Dopo aver incontrato il manager del ...

